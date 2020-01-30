Учёные: Ферментированные соевые продукты в рационе способствуют снижению вероятности преждевременной смерти





Как сообщает издание MedicalXpress, японские научные сотрудники изучили анкеты более 90 тыс. мужчин и женщин возрастного диапазона от 45 до 74 лет, в которых те указывали особенности своего питания. На протяжении 15 лет специалисты отслеживали состояние их здоровья. В ходе анализа полученных данных было обнаружено, что соевые продукты в рационе, прошедшие процесс ферментации, в частности мисо, тофу и натто, способствуют снижению вероятности преждевременной смерти на 10%.Японские учёные отмечают, что в отличие от неферментированных соевых продуктов, ферментированные аналоги в своём составе содержат большее количество биоактивных элементов, а также калия и клетчатки. Дальнейшие усилия научного сообщества будут направлены на исследования влияния ферментированных продуктов на здоровье человека.