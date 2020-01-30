Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019 года





Отмечается, что всего за минувший год была проведена отгрузка 1,486 млрд устройств из категории смартфонов. Этот показатель на 1% уступает уровню 2018 года. В то же время специалисты подчеркнули, что IV квартал минувшего года продемонстрировал повышение оборота на 3,5%, достигнув отметки в 408 млн смартфонов.Лидером сегмента смартфонов за указанный период стал южнокорейский бренд. Всего компания Samsung произвела поставку 296,5 млн единиц продукции. Производитель смог поставить на 1,5% больше устройств в годовом выражении. Помимо этого, поднялась доля Samsung на общем рынке. Аналитики отмечают, что в прошлом году производитель смог занять 20% мирового оборота смартфонов, тогда как годом ранее показатель составлял 19%. Сотрудники Counterpoint Research видят причину успеха производителя в процедурах проведения ребрендинга для линейки девайсов из группы Galaxy A, которая относится к среднему ценовому диапазону.При этом конечному потребителю предлагаются более бюджетные версии смартфонов, нежели те, что использовались ранее. Линейка получила высокую популярность у потребителей из Индии и Европы. Высокий спрос отмечался и в США, хотя там чаще покупают флагманские версии устройств. Значительный вклад в обеспечении компании Samsung лидерской позиции по сегменту смартфонов сделали модели Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Они получили положительные отзывы и привлекли внимание многочисленных покупателей.На второй позиции рейтинга производителей оказалась компания Huawei из КНР, сумевшая занять 16% всего рынка устройств, невзирая на сложности в рамках противостояния КНР и США. За 2019 год производитель осуществил отгрузку 238,5 млн смартфонов. При этом 60% общего объёма поставок совершались исключительно внутри страны. Специалисты из Counterpoint Research подчеркивают, что во втором полугодии отчетного периода отмечалось падение поставок продукции Huawei. Во многом причина ситуации лежит в санкционных ограничениях со стороны США. Вдобавок, марке Huawei пришлось прекратить работу со многими американскими производителями техники и программного обеспечения.Третья строчка списка досталась Apple. Производитель из Купертино охватил своей продукцией 13% всего оборота рынка смартфонов. За 2019-й Apple разослала покупателям 196,2 млн iPhone. За IV квартал компания сумела существенно повысить результативность и стать лидером в последней четверти года. Основной вклад в оборот марки сделала модель iPhone 11 в различных модификациях, которая получила достаточно высокий спрос у покупателей по всему миру.