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Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019 года

Компания Samsung оказалась самым востребованным брендом смартфонов по результатам 2019 года. Аналитики из фирмы Counterpoint Research сообщили о результатах проведённого исследования рынка мобильных устройств.
Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019 года

Отмечается, что всего за минувший год была проведена отгрузка 1,486 млрд устройств из категории смартфонов. Этот показатель на 1% уступает уровню 2018 года. В то же время специалисты подчеркнули, что IV квартал минувшего года продемонстрировал повышение оборота на 3,5%, достигнув отметки в 408 млн смартфонов.

Лидером сегмента смартфонов за указанный период стал южнокорейский бренд. Всего компания Samsung произвела поставку 296,5 млн единиц продукции. Производитель смог поставить на 1,5% больше устройств в годовом выражении. Помимо этого, поднялась доля Samsung на общем рынке. Аналитики отмечают, что в прошлом году производитель смог занять 20% мирового оборота смартфонов, тогда как годом ранее показатель составлял 19%. Сотрудники Counterpoint Research видят причину успеха производителя в процедурах проведения ребрендинга для линейки девайсов из группы Galaxy A, которая относится к среднему ценовому диапазону.

При этом конечному потребителю предлагаются более бюджетные версии смартфонов, нежели те, что использовались ранее. Линейка получила высокую популярность у потребителей из Индии и Европы. Высокий спрос отмечался и в США, хотя там чаще покупают флагманские версии устройств. Значительный вклад в обеспечении компании Samsung лидерской позиции по сегменту смартфонов сделали модели Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Они получили положительные отзывы и привлекли внимание многочисленных покупателей.

На второй позиции рейтинга производителей оказалась компания Huawei из КНР, сумевшая занять 16% всего рынка устройств, невзирая на сложности в рамках противостояния КНР и США. За 2019 год производитель осуществил отгрузку 238,5 млн смартфонов. При этом 60% общего объёма поставок совершались исключительно внутри страны. Специалисты из Counterpoint Research подчеркивают, что во втором полугодии отчетного периода отмечалось падение поставок продукции Huawei. Во многом причина ситуации лежит в санкционных ограничениях со стороны США. Вдобавок, марке Huawei пришлось прекратить работу со многими американскими производителями техники и программного обеспечения.

Третья строчка списка досталась Apple. Производитель из Купертино охватил своей продукцией 13% всего оборота рынка смартфонов. За 2019-й Apple разослала покупателям 196,2 млн iPhone. За IV квартал компания сумела существенно повысить результативность и стать лидером в последней четверти года. Основной вклад в оборот марки сделала модель iPhone 11 в различных модификациях, которая получила достаточно высокий спрос у покупателей по всему миру.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:54

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