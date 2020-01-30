Мария Куликова рассказала, что её сын мучился от проблем с носом до операции





По рассказу Марии Куликовой, Матросов на протяжении двух лет страдал от проблем со своим носом. Врачи лечили ребенка от различных простуд и аллергии, но все дело было в аденоидах, которые надо было удалить. Через день после операции сын известной актрисы вновь смог нормально дышать.Около восьми лет назад у Марии Куликовой в браке с Денисом Матросовым родился наследник. Пара уже давно развелась, но отец поддерживает хорошие отношения со своим сыном и бывшей супругой. Актриса не запрещает им видеться и только рада, что Матросов присутствует в жизни первенца. Иван Матросов записан на несколько кружков, ранее снялся в массовке, а заработанные деньги потратил на покупку нового конструктора.Сына Марии Куликовой недавно заинтересовал теннис, но перед посещением тренировок он прошел медосмотр. Врач сообщил актрисе, что у ребенка проблемы с носом, и он не может нормально дышать. Вскоре Ивану Матросову удалили аденоиды. Мать ребёнка хочет, чтобы он в будущем стал врачом, но у него сейчас совсем другие интересы - создание дизайна яхт.