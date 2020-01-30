В трехмерном формате реконструирован череп прародителя динозавров





С помощью КТ ученые сделали детализированную трехмерную модель черепа прародителя динозавров из рода гаряиний. Это животное обитало на планете около 250 млн лет назад, а единственный сохранившийся череп удалось выявить в середине прошлого века в Оренбургской области геологу Владимиру Гаряинову. Благодаря проделанной сотрудниками СПбГУ и ПИН им. Борисяка работе станет возможным проследить за развитием мозга отдельно взятой группы архозавров. Новые исследования позволят узнать больше о качестве слуха этих существ, их поведении, положения головы и чувстве равновесия. Также ученые построят родословную и найдут связи с другими видами.Благодаря сканированию челюсти удастся получить новую информацию из сердцевины сохранившихся зубов. Ученые намерены сравнить их состав в тем, который имеется у современных крокодилов.