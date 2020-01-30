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Вдова Караченцова встретилась с "тайной любовницей" супруга

Вдова Николая Караченцова встретилась с «тайной любовницей» собственного мужа. Актриса Наталья Лапина сообщила, что в 1989-м у неё был роман со знаменитым коллегой.
Вдова Караченцова встретилась с "тайной любовницей" супруга

Это не первое заявление о якобы существовании у Николая Караченцова любовницы. Общение законной супруги и актрисы прошло в студии проекта «На самом деле». Согласно словам Лапиной, знакомство с Караченцовым состоялось во время их совместной работы в труппе театра «Ленсовета». Свидания якобы происходили в коммунальной квартире артистки. Лапина отмечает, что у Караченцова имелись талант и огромная харизма, поэтому не испытывать к нем романтических чувств было достаточно сложно.

«Рассказывал о проблемах с женой. Признавался, что испытывает сильное давление, ввиду чего очень устал и желает освободиться», — сообщила актриса.

Наталья Лапина описала Людмилу Поргину, супругу Николая Караченцова, как женщину властного характера и «неинтеллектуальную». По мнению актрисы, она сильно тяготила актёра. Сам Караченцов якобы говорил о своей усталости от брака и желании подать на развод. Лапина отмечает, что её коллега испытывал недостаток романтики и желал новых отношений. Поргина назвала Лапину лгуньей, а также подчеркнула, что за все годы брака всегда оставалась в компании своего мужа. По этой причине ей бы не составило труда заметить существование некой интрижки на стороне. Николай Караченцов скончался 26 октября 2018-го. Спустя год после этого в день рождения артиста ему поставили памятник на Троекуровском кладбище.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:32

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