«Мои самые волшебные хроники»: Татьяна Терешина опубликовала видео, с кормлением сына грудью
Татьяна Терешина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена вместе со своим новорожденным сыном. Также певица показала подписчикам видеоролик о том, как кормит малыша грудью.
40-летняя Татьяна Терешина поделилась своими воспоминаниями о дне, когда она стала мамой во второй раз. Она опубликовала несколько трогательных фотографий с новорожденным сыном, сделанных в больничной палате. Кроме того исполнительница показала откровенное видео, на котором запечатлено кормление малыша. В описании под отснятыми кадрами певица назвала их своими «самыми волшебными хрониками». Артистка поделилась, что в тот момент пребывала в состоянии эйфории, поэтому не помнит о том, орет или просто зевает ее маленький сын на этих снимках. Она очень благодарна роддому за яркие воспоминания о дне родов. На кадрах видно соски Терешиной, однако это не смутило ее поклонников. Они откликнулись множеством положительных комментариев. «Как же это мило», «Это счастье», - писали фанаты. Также фолловеры отметили, что видео является трогательным, а сама певица замечательно выглядит после родов.
Отцом сына Терешиной является бизнесмен Олег Курбатов, который младше нее на 16 лет. По словам исполнительницы, ее супруг очень самостоятельный и может полностью позаботиться о семье, поэтому разница в возрасте никогда не смущала пару.
40-летняя Татьяна Терешина поделилась своими воспоминаниями о дне, когда она стала мамой во второй раз. Она опубликовала несколько трогательных фотографий с новорожденным сыном, сделанных в больничной палате. Кроме того исполнительница показала откровенное видео, на котором запечатлено кормление малыша. В описании под отснятыми кадрами певица назвала их своими «самыми волшебными хрониками». Артистка поделилась, что в тот момент пребывала в состоянии эйфории, поэтому не помнит о том, орет или просто зевает ее маленький сын на этих снимках. Она очень благодарна роддому за яркие воспоминания о дне родов. На кадрах видно соски Терешиной, однако это не смутило ее поклонников. Они откликнулись множеством положительных комментариев. «Как же это мило», «Это счастье», - писали фанаты. Также фолловеры отметили, что видео является трогательным, а сама певица замечательно выглядит после родов.
Отцом сына Терешиной является бизнесмен Олег Курбатов, который младше нее на 16 лет. По словам исполнительницы, ее супруг очень самостоятельный и может полностью позаботиться о семье, поэтому разница в возрасте никогда не смущала пару.