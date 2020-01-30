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Ученые: Кишечные бактерии влияют на темперамент человека

Ученые, сотрудничающие с Оксфордским университетом, сообщают, что кишечные бактерии оказывают достаточно сильное влияние на характер человека. В исследовании для подтверждения данной гипотезы приняли участие свыше 650 добровольцев, проживающих на территории 20 различных государств.
Ученые: Кишечные бактерии влияют на темперамент человека

Средний возраст испытуемых составил 40 лет. В специальных анкетах они дали ответы на самые разные вопросы. Тестирование помогло определить наиболее яркие черты характера респондентов и определить особенности их образа жизни. После первичного сбора информации о добровольцах учеными были взяты пробы для разного рода анализов.

Тип личности конкретных участников исследования выяснили на базе 5 основных черт характера. К их числу отнесли невротизм, экстраверсию, открытость для нового опыта и переживаний, чувство совести, проявляемую доброжелательность. Как выяснилось, наиболее общительные личности отличались большим количеством микроорганизмов под названием Lactococcus, Akkermansia, а также Oscillospira. Для лиц с малой коммуникабельностью оказался характерен дефицит данных микробов. В организме людей иногда присутствует избыток бактерий Sutterella и Desulfovibrio.

Вдобавок, эксперты выделили факт более высокого разнообразия микробиоты кишечника для лиц с широким кругом знакомых. Для одиноких добровольцев характерно меньшее число разновидностей бактерий. Высокое разнообразие также зарегистрировали у лиц, которые любят путешествовать и самостоятельно готовить разнообразные блюда.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:25

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