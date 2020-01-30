Ученые: Кишечные бактерии влияют на темперамент человека





Средний возраст испытуемых составил 40 лет. В специальных анкетах они дали ответы на самые разные вопросы. Тестирование помогло определить наиболее яркие черты характера респондентов и определить особенности их образа жизни. После первичного сбора информации о добровольцах учеными были взяты пробы для разного рода анализов.Тип личности конкретных участников исследования выяснили на базе 5 основных черт характера. К их числу отнесли невротизм, экстраверсию, открытость для нового опыта и переживаний, чувство совести, проявляемую доброжелательность. Как выяснилось, наиболее общительные личности отличались большим количеством микроорганизмов под названием Lactococcus, Akkermansia, а также Oscillospira. Для лиц с малой коммуникабельностью оказался характерен дефицит данных микробов. В организме людей иногда присутствует избыток бактерий Sutterella и Desulfovibrio.Вдобавок, эксперты выделили факт более высокого разнообразия микробиоты кишечника для лиц с широким кругом знакомых. Для одиноких добровольцев характерно меньшее число разновидностей бактерий. Высокое разнообразие также зарегистрировали у лиц, которые любят путешествовать и самостоятельно готовить разнообразные блюда.