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Юлия Михалкова получала множество непристойных предложений на гастролях

Бывшая участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась со своими подписчиками подробной информацией о предложениях, которые она получала на гастролях. Звезде часто писали записки с непристойными предложениями от непорядочных фанатов.

Актриса сообщила, что за ней ухаживали многие мужчины на гастролях и в знак своей симпатии дарили цветы, но были и другие. Невоспитанные поклонники передавали Михалковой за кулисы записки с развратными текстами. Поначалу звезда хотела создать для них отдельную страницу в Instagram, чтобы женщины удостоверились в том, какими развратными являются их мужчины. Но актриса решила собирать такие записки, оставлять их без ответа, а вечером складывать их в банку и сжигать.

Благодаря своей привлекательной внешности Михалкова пользуется популярностью у мужчин. Как и любой женщине, телеведущей нравилось внимание представителей противоположного пола, но хамство и развратность некоторых из них её сильно удивило. Многие предлагали заняться вечером ей «этим самым». В конце гастролей она наслаждалась огнем из банки, наполненной записками от невоспитанных и развратных поклонников.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:00

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