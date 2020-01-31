Юлия Михалкова получала множество непристойных предложений на гастролях

Актриса сообщила, что за ней ухаживали многие мужчины на гастролях и в знак своей симпатии дарили цветы, но были и другие. Невоспитанные поклонники передавали Михалковой за кулисы записки с развратными текстами. Поначалу звезда хотела создать для них отдельную страницу в Instagram, чтобы женщины удостоверились в том, какими развратными являются их мужчины. Но актриса решила собирать такие записки, оставлять их без ответа, а вечером складывать их в банку и сжигать.Благодаря своей привлекательной внешности Михалкова пользуется популярностью у мужчин. Как и любой женщине, телеведущей нравилось внимание представителей противоположного пола, но хамство и развратность некоторых из них её сильно удивило. Многие предлагали заняться вечером ей «этим самым». В конце гастролей она наслаждалась огнем из банки, наполненной записками от невоспитанных и развратных поклонников.