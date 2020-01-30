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Модель Lada Largus получила новый оттенок для кузова

Модель Lada Largus получила для своего кузова новый оттенок, который в скором времени, вероятно, будет предложен покупателям при выборе оформления авто. На официальном веб-портале марки было замечено расширение предложения в линейке опций для украшения экстерьера.
Модель Lada Largus получила новый оттенок для кузова

Новый оттенок является оригинальным цветом и ранее отсутствовал в доступной для модели палитре. Покупателям предложат приобрести Lada Largus с кузовом, покрытым «Лазурно-синей» краской. Цвет фактически представляет собой смесь серебристого металлика и тёмно-синего тона. Он заменил собой вариант покраски под названием «Дипломат». За соответствующее цветовое решение покупателям придётся доплатить порядка 12 тысяч рублей.

Суммарно в линейке оттенков для модели на сегодня отмечены 8 позиций. Помимо указанного цвета имеются версии «Черная жемчужина» и противоположный ей «Ледниковый», «Серый базальт» с оттенком бежевого, серебристый металлик «Платина», «Кашемир» в тёмно-коричневом исполнении, а также «Огненно-красный».

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:10

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