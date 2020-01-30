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В Европе татуировки могут запретить из-за токсичности используемых красок

В Европе татуировки могут попасть под запрет как опасное для здоровья увлечение. Причиной называется токсичность используемых для украшения тела красок.

Сотрудники Еврокомиссии сообщили о сделанных выводах, в соответствии с которыми наиболее популярными чернилами являются те, что имеют зелёный и синий оттенок. При этом именно у них регистрируется самая высокая токсичность. По этой причине красители могут попасть под запрет. Пигменты, в составе которых имеются тяжелые металлы либо иные вредные соединения рискуют войти в санкционный список.

На сегодня уже составляется перечень опасных веществ по версии ЕСНА. Тату, созданные с применением токсичных красок, могут спровоцировать зуд, аллергическую реакцию, а также достаточно тяжелые заболевания. Исследование медцентра Лангоне показывает, что порядка 6% всех людей с тату имеют те либо иные жалобы. При этом симптомы не всегда можно удалить после завершения профильного лечения.

Компании-производители чернил для татуировок уже получили 2 недели отсрочки. В течение этого периода им требуется представить более безопасную альтернативу для своих товаров. На территории Швейцарии любители тату уже устроили несколько акций протеста. Они потребовали оставить им право делать на теле рисунки зелёного либо синего цветов.

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Общество / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:55

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