Мать Алены Водонаевой Лариса дебютировала в качестве модели

37-летняя модель и телеведущая Алена Водонаева не скрывает, она старается сделать все, чтобы родители чувствовали себя комфортно. Сначала знаменитость приобрела родственникам недвижимость в Москве, но затем продала загородный дом и помогла им перебраться в Геленджик, так как, по ее словам, мама и папа всегда хотели жить на юге. Сейчас экс-участница проекта "Дом-2" обустраивает жилье для родителей, помогая с ремонтом.Более того, именно Алена Водонаева стала инициатором выпуска книги рецептов ее матери Ларисы. Модель объяснила, ее родительница всегда очень вкусно готовила, отец возвращался домой с радостью. Так как мать Водонаевой замужем за ее отцом уже на протяжении 38 лет, модель решила поделиться кулинарными секретами своей семьи с поклонницами.Теперь же в микроблоге в Instagram Алена Водонаева рассказала, что еще во время первых совместных с ее матерью Ларисой презентаций книги "Мамин торт" родительницу Водонаевой позвали на съемки для нового бренда одежды, предложение она приняла и уже поучаствовала в фотосессии. Результатами знаменитость поспешила поделиться в микроблоге в Instagram. В публикации она также посоветовала всем поклонникам беречь своих матерей и стараться для них, чтобы они были довольны.