Дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина уехала из Китая и вернулась в Россию

Встречу с семьей запечатлели на видео, которое опубликовала супруга дизайнера в Stories в Instagram. Семью радостно встретила мать Галины Юдашкиной и другие родственники. Марина Юдашкина обрадовалась приезду дочери и внуков Анатолия и Аркадия. На момент возвращения Юдашкиной и её детей знаменитого дизайнера не было дома, но вскоре он пришел.Судя по постам знаменитости, дедушка и бабушка вместе были на прогулке с внуками. Вся семья Юдашкиных была рада воссоединению. Подписчики и фанаты поздравляли знаменитостей с долгожданной встречей и активно комментировали каждый пост на странице Марины Юдашкиной в Instagram. Стоит отметить, что Галина Юдашкина переехала в Китай около года назад.