Марина Зудина раскрыла детали работы с Сергеем Буруновым и Александром Кузнецовым в сериале “Содержанки”





Согласно сюжету, из-за измен мужа в лице Сергея Бурунова брак персонажа Марины Зудиной рушится, поэтому она решила завести себе любовника, которого сыграл Александр Кузнецов. Актриса отметила, что согласилась на эту работу только потому, что предложение шло от Константина Богомолова, с которым звезда успешно завершила уже несколько проектов. В первом сезоне сериала артистка не знала как себя вести с партнерами по съемкам, а также не посещала совместные вечеринки, поэтому ей было трудно, несмотря на то, что по жизни она веселая и позитивная. Вскоре она получше узнала Бурунова, который показался ей закрытым и “отдельным”.Марина Зудина не видела Кузнецова обнаженным вопреки тому, что они играли любовников. Актриса призналась, что смотрела только в его “чудные” глаза и это ей оказалось достаточно.