АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

"Ольга Бузова еще ребенок": Психолог Инна Тлиашинова высказалась об отношениях звезды с Давидом Манукяном

После того, как телеведущая и певица Ольга Бузова рассекретила свои отношения с блогером Давидом Манукяном, поклонники звезды буквально разделились на два лагеря - одни искренне верят в чувства влюбленных, другие же утверждают, что все это только удачный пиар-ход. Психолог Инна Тлиашинова объяснила, почему звезды ладят между собой, добавив, что Бузова является по сути еще ребенком.
"Ольга Бузова еще ребенок": Психолог Инна Тлиашинова высказалась об отношениях звезды с Давидом Манукяном

Инна Тлиашинова рассказала, что Ольга Бузова прежде не скрывала, в детстве мама ее сильно контролировала, а это всегда накладывает свой отпечаток на взрослую жизнь человека. Звезда по сути еще сама остается ребенком, ей нужно внимание. Взрослый мужчина вряд ли сможет давать его певице 24 часа в сутки, а вот блогер Давид Манукян - вполне, ведь и он является еще ребенком.

Таким образом, отметила психолог, Ольга Бузова и Давид Манукян ладят, им хорошо вместе, однако серьезные отношения у них вряд ли получатся, хотя Инна Тлиашинова не исключает, что Бузова даже выйдет замуж за избранника. После периода романтики в таких отношениях обычно наступают ссоры, обиды и слезы, заключила специалист.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мои самые волшебные хроники»: Татьяна Терешина опубликовала видео, с кормлением сына…
Модель Lada Largus получила новый оттенок для…
Дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина уехала из Китая и вернулась в…
В Европе татуировки могут запретить из-за токсичности используемых…
Сергей Шнуров посвятил китайскому коронавирусу…
Volkswagen e-Up! нарекли самым бюджетным электрокаром от…
Мать Алены Водонаевой Лариса дебютировала в качестве…
В России выросла стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki…
Прохор Шаляпин продолжает тратить деньги 40-летней миллионерши из…
Ученые назвали несколько симптомов сердечного…
"Ольга Бузова еще ребенок": Психолог Инна Тлиашинова высказалась об отношениях звезды с Давидом…
Кортни Кокс помирила Брэда Питта и Дженнифер…
Астраханские медики смогли спасти жизнь 20-летней девушке с редким…
Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу Сергею…
Эксперты рассказали о новинках операционной системы IOS…
Сын Николаса Сафронова Лука Затравкин показал, как он добирается до моря после…
В Бурятии связисты осваивают современную технику в горных…
Внучка Любови Полищук Варвара Макарова впервые рассказала о покойной…
Диетолог Елена Соломатина сообщила об опасности помидоров и…
Психолог Уэйн Дюпре заявил, что принц Гарри и Меган Маркл…
Каспийскую флотилию вооружили первым ракетным комплексом…
Жена Ромы Жукова отправляет его на принудительное лечение в…
Раскрыт генетический механизм, влияющий на возникновение врожденных аномалий и некоторых видов…
В Москве скончалась сыгравшая в фильме "Операция "Ы" актриса Светлана…
Стартовали продажи нового кнопочного слайдера Inoi 288S за 2990…
Анастасия Решетова рассказала об отказе от диет после…
Компания Airbus переделала транспортный самолет C295 в «летающий…
Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила…
Просмотреть все новости