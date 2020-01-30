"Ольга Бузова еще ребенок": Психолог Инна Тлиашинова высказалась об отношениях звезды с Давидом Манукяном





Инна Тлиашинова рассказала, что Ольга Бузова прежде не скрывала, в детстве мама ее сильно контролировала, а это всегда накладывает свой отпечаток на взрослую жизнь человека. Звезда по сути еще сама остается ребенком, ей нужно внимание. Взрослый мужчина вряд ли сможет давать его певице 24 часа в сутки, а вот блогер Давид Манукян - вполне, ведь и он является еще ребенком.Таким образом, отметила психолог, Ольга Бузова и Давид Манукян ладят, им хорошо вместе, однако серьезные отношения у них вряд ли получатся, хотя Инна Тлиашинова не исключает, что Бузова даже выйдет замуж за избранника. После периода романтики в таких отношениях обычно наступают ссоры, обиды и слезы, заключила специалист.