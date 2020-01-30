АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

В России выросла стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki SX4

На рынке России повысилась стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki SX4. Цена поднялась в среднем на 50 тысяч рублей.

Мониторинг цен на российском рынке показал, что стоимость комплектации Tabi Powered теперь составляет более 1,66 млн рублей. Данная модель поставляется с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. Более производительная версия Suzuki SX4 с 1,4-литровым мотором на 140 л.с. обойдется по цене свыше 1,86 млн рублей.

Компания Suzuki по состоянию на 2019 год продала более 7,7 тысяч экземпляров авто, в числе которых более 1,5 тысячи Suzuki SX4. Объемы продаж марки выросли на 29% по сравнению с 2018 годом.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мои самые волшебные хроники»: Татьяна Терешина опубликовала видео, с кормлением сына…
Модель Lada Largus получила новый оттенок для…
Дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина уехала из Китая и вернулась в…
В Европе татуировки могут запретить из-за токсичности используемых…
Сергей Шнуров посвятил китайскому коронавирусу…
Volkswagen e-Up! нарекли самым бюджетным электрокаром от…
Мать Алены Водонаевой Лариса дебютировала в качестве…
В России выросла стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki…
Прохор Шаляпин продолжает тратить деньги 40-летней миллионерши из…
Ученые назвали несколько симптомов сердечного…
"Ольга Бузова еще ребенок": Психолог Инна Тлиашинова высказалась об отношениях звезды с Давидом…
Кортни Кокс помирила Брэда Питта и Дженнифер…
Астраханские медики смогли спасти жизнь 20-летней девушке с редким…
Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу Сергею…
Эксперты рассказали о новинках операционной системы IOS…
Сын Николаса Сафронова Лука Затравкин показал, как он добирается до моря после…
В Бурятии связисты осваивают современную технику в горных…
Внучка Любови Полищук Варвара Макарова впервые рассказала о покойной…
Диетолог Елена Соломатина сообщила об опасности помидоров и…
Психолог Уэйн Дюпре заявил, что принц Гарри и Меган Маркл…
Каспийскую флотилию вооружили первым ракетным комплексом…
Жена Ромы Жукова отправляет его на принудительное лечение в…
Раскрыт генетический механизм, влияющий на возникновение врожденных аномалий и некоторых видов…
В Москве скончалась сыгравшая в фильме "Операция "Ы" актриса Светлана…
Стартовали продажи нового кнопочного слайдера Inoi 288S за 2990…
Анастасия Решетова рассказала об отказе от диет после…
Компания Airbus переделала транспортный самолет C295 в «летающий…
Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила…
Просмотреть все новости