В России выросла стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki SX4





Мониторинг цен на российском рынке показал, что стоимость комплектации Tabi Powered теперь составляет более 1,66 млн рублей. Данная модель поставляется с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. Более производительная версия Suzuki SX4 с 1,4-литровым мотором на 140 л.с. обойдется по цене свыше 1,86 млн рублей.Компания Suzuki по состоянию на 2019 год продала более 7,7 тысяч экземпляров авто, в числе которых более 1,5 тысячи Suzuki SX4. Объемы продаж марки выросли на 29% по сравнению с 2018 годом.