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Volkswagen e-Up! нарекли самым бюджетным электрокаром от бренда

Обновленный Volkswagen e-Up! появился в каталоге Volkswagen для авторынка Великобритании. Эксперты нарекли эту модель самым бюджетным электрокаром от бренда.

Электрокар e-Up! вошел в портфолио Volkswagen в Великобритании как самый доступный EV-модель бренда. Чтобы получить этот компактный седан с нулевым уровнем выбросов, необходимо заплатить рекомендованную розничную цену не менее 25,6 тысяч долларов США. По сравнению с предыдущей итерацией машина 2020 года оснащена более мощным литий-ионным аккумулятором, емкость которого увеличилась с 18,7 до 32,3 кВтч. В цикле испытаний WLTP это соответствует диапазону в 256 км, однако конечный результат зависит от температуры окружающего воздуха и стиля вождения.

Аккумулятор, который питает электродвигатель мощностью 83 л. с., поддерживает быструю зарядку, способную восстановить батарею от 0 до 80% за один час. С точки зрения производительности, e-Up! 2020 года разгоняется до первой сотни километров за 11,9 секунды и развивает максимальную скорость в 130 км/ч. Стандартное оборудование находится на одном уровне с остальными представителями линейки и включает в себя системы беспроводного подключения, безопасности и помощи водителю. Комплект также оснащен многофункциональной камерой с голосовым помощником Lane Assist и подставкой для смартфона. В топовые модели добавлены подогрев передних сидений, обогреваемые и электрически регулируемые боковые зеркала, климат-контроль, чувствительные к влаге дворники и круиз-контроль.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:40

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