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Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу Сергею Блохину

Издание "Стархит" получило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что Ксения Собчак, известная телеведущая и звезда проекта "Дом-2", побывала в клинике пластического хирурга Сергея Блохина. Эпатажная журналистка известна своим критическим отношениям к подобным изменениям внешности.
Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу Сергею Блохину

Ксения Собчак часто общается со своими поклонниками в Instagram. Звезда не скрывает, что формы ее тела не идеальны и относится к себе с долей самоиронии. Тем не менее, недавно, если верить инсайдерам, в Москве телеведущую увидели на приеме к Сергею Блохину, одному из самых знаменитых хирургов столицы. Она заметно волновалась, отметили очевидцы.

По словам источника, Ксения Собчак прошла к доктору на прием, причем он лично ее встретил и провел в свой кабинет. По дороге эпатажная журналистка успела рассказать, что уже обращалась к другому авторитетному специалисту, но в итоге решила прийти именно к Блохину. Консультация хирурга длилась чуть более 30 минут, после чего знаменитая пациентка покинула клинику.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55

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