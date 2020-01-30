Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу Сергею Блохину





Ксения Собчак часто общается со своими поклонниками в Instagram. Звезда не скрывает, что формы ее тела не идеальны и относится к себе с долей самоиронии. Тем не менее, недавно, если верить инсайдерам, в Москве телеведущую увидели на приеме к Сергею Блохину, одному из самых знаменитых хирургов столицы. Она заметно волновалась, отметили очевидцы.По словам источника, Ксения Собчак прошла к доктору на прием, причем он лично ее встретил и провел в свой кабинет. По дороге эпатажная журналистка успела рассказать, что уже обращалась к другому авторитетному специалисту, но в итоге решила прийти именно к Блохину. Консультация хирурга длилась чуть более 30 минут, после чего знаменитая пациентка покинула клинику.