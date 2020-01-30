Прохор Шаляпин продолжает тратить деньги 40-летней миллионерши из Канады

Некоторые российские СМИ упрекнули Прохора Шаляпина в том, что он, предположительно, отдыхает за счет 40-летней канадской предпринимательницы. Сейчас влюбленные находятся на круизном лайнере, который отправился в путешествие по Индийскому океану. По предварительной информации, возможность попасть на борт с пакетом all inclusive стоит около 7 тысяч евро. До этого пара провела 8 дней в люксовом отеле в Лос-Анджелесе, где лишь на оплату номера было потрачено более 2 млн рублей.Подписчики 36-летнего певца предполагают, что вряд ли он самостоятельно оплачивает свой вояж. Это особенно подтверждается фактом аренды шикарного Rolls-Royce, почасовая стоимость которого составляла 100 евро. Кроме прочего, сам Шаляпин часто публикует фотографии с различных экзотических мест, при этом предпочитая оставаться в одиночестве на фоне достопримечательностей. О новой любовнице исполнителя известно немногое: её зовут Татьяна, она является основательницей нескольких адвокатских фирм и покинула Россию в детстве.