Кортни Кокс помирила Брэда Питта и Дженнифер Энистон





На недавнем мероприятии в честь вручения премии SAG Awards актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые после развода публично обменялись любезностями. В Сети появились слухи о воссоединении экс-супругов, а обсуждение их отношений продолжается до сих пор. Инсайдер из окружения Питта заявил, что примирению звезд способствовала их коллега Кортни Кокс, которая дала номер телефона Энистон ее бывшему мужу. Это произошло на одной из вечеринок несколько лет назад, и актер первым возобновил общение. Изначально они переписывались несколько раз в месяц, но потом дружеские отношения стали крепче.The Sun передает о том, что Энистон никогда не переставала любить экс-супруга, и это замечала ее подруга.