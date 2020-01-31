Эмили Ратаковски сфотографировалась в прозрачном нижнем белье для рекламы своего бренда

Эмили Ратаковски дебютировала c линейкой купальных костюмов Inamorata в ноябре 2017 года и позднее расширила коллекцию, включив в нее бюстгальтеры, майки и нижнее белье в 2019 году. Американская модель теперь собирается представить на этой неделе свою последнюю линию нижнего белья, которую продемонстрировала на собственном примере. 28-летняя красавица опубликовала в социальной сети Instagram несколько пикантных фотографий. На одном снимке модель позирует в полупрозрачном боди и белой мужской рубашке, а на другом - в черном белье с тонкими ремешками и джинсами Леви.С этой фотосессией модель объявила о выпуске коллекции под названием Inamorata BODY. Всего за несколько часов публикации удалось собрать более миллиона лайков, что отчасти гарантирует коммерческий успех. Стоит отметить, что Эмили Ратаковски предпочитает рекламировать большинство своих предметов самостоятельно. Новинки включает в себя широкий выбор из 18 различных стилей нижнего белья с бесшовными стрингами и кружевные браслетами, которые названы в честь улиц в Нью-Йорке.