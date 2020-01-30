Nokia планирует выпустить смартфон Nokia 9.2 со скрытой передней камерой
Финская компания HMD Global, которая является владельцем Nokia, работает над созданием нового смартфона под названием Nokia 9.2 PureView. Судя по инсайдерским данным, это будет первый телефон со скрытой передней камерой.
Начальный экземпляр новой технологии сейчас тестируется. Известно, что некоторые функции девайса не в идеальном состоянии, например, часть камеры всё-таки видно при включённом и выключенном экране. В скором времени компания планирует убрать все изъяны и усовершенствовать свой продукт, если все пройдет благополучно, тогда девайс может стать первым смартфоном с наличием камеры под экраном телефона. В таком случае Nokia опередит своих конкурентов по продаже новой технологии. Компания также заявила, что при возникновении проблем смартфон выпустят с обычной передней камерой.
Ранее компании Xiaomi и Oppo демонстрировали варианты смартфонов со скрытой камерой, но они были далеки от идеала, а качество фотографий было очень низким. Поэтому многие отложили разработку девайса. Реализовать данную задумку можно лишь при помощи специального дисплея, который в нужном месте скрывает наличие камеры и её не видно при активации. Недавно глава компании Redmi предположил, что в настоящее время рано говорить о продаже нового смартфона.
Начальный экземпляр новой технологии сейчас тестируется. Известно, что некоторые функции девайса не в идеальном состоянии, например, часть камеры всё-таки видно при включённом и выключенном экране. В скором времени компания планирует убрать все изъяны и усовершенствовать свой продукт, если все пройдет благополучно, тогда девайс может стать первым смартфоном с наличием камеры под экраном телефона. В таком случае Nokia опередит своих конкурентов по продаже новой технологии. Компания также заявила, что при возникновении проблем смартфон выпустят с обычной передней камерой.
Ранее компании Xiaomi и Oppo демонстрировали варианты смартфонов со скрытой камерой, но они были далеки от идеала, а качество фотографий было очень низким. Поэтому многие отложили разработку девайса. Реализовать данную задумку можно лишь при помощи специального дисплея, который в нужном месте скрывает наличие камеры и её не видно при активации. Недавно глава компании Redmi предположил, что в настоящее время рано говорить о продаже нового смартфона.
Технологии
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 23:02