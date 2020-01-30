АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Nokia планирует выпустить смартфон Nokia 9.2 со скрытой передней камерой

Финская компания HMD Global, которая является владельцем Nokia, работает над созданием нового смартфона под названием Nokia 9.2 PureView. Судя по инсайдерским данным, это будет первый телефон со скрытой передней камерой.
Nokia планирует выпустить смартфон Nokia 9.2 со скрытой передней камерой

Начальный экземпляр новой технологии сейчас тестируется. Известно, что некоторые функции девайса не в идеальном состоянии, например, часть камеры всё-таки видно при включённом и выключенном экране. В скором времени компания планирует убрать все изъяны и усовершенствовать свой продукт, если все пройдет благополучно, тогда девайс может стать первым смартфоном с наличием камеры под экраном телефона. В таком случае Nokia опередит своих конкурентов по продаже новой технологии. Компания также заявила, что при возникновении проблем смартфон выпустят с обычной передней камерой.

Ранее компании Xiaomi и Oppo демонстрировали варианты смартфонов со скрытой камерой, но они были далеки от идеала, а качество фотографий было очень низким. Поэтому многие отложили разработку девайса. Реализовать данную задумку можно лишь при помощи специального дисплея, который в нужном месте скрывает наличие камеры и её не видно при активации. Недавно глава компании Redmi предположил, что в настоящее время рано говорить о продаже нового смартфона.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 23:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nokia планирует выпустить смартфон Nokia 9.2 со скрытой передней…
Игра The Outer Worlds дебютирует на приставке Nintendo Switch 6…
Голая звезда «Дом-2» Кристина Хамраева залезла на Федора Стрелкова…
Мария Куликова не афиширует свою личную жизнь из-за опыта прошлых…
В ТРЦ «Европейский» Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в России кинотеатр с технологией…
Филипп Киркоров устроил прогулку по Майами с…
Эксперты заявили, что дети к семи годам получают собственный…
Зарплата и штрафы: Раскрыта подноготная проекта…
Инженеры Samsung изобрели смартфон в форме…
Седокова вспомнила о неудачах в любви и рассказала о счастливых отношениях с Янисом…
В Сети показали капот внедорожника “Русский Прадо” от УАЗ нового…
На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный…
Смартфон со стилусом от Motorola получит наименование Moto G8…
Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной…
Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны…
Эксперты назвали 6 самых бесполезных опций в…
34-летняя певица Сиара в третий раз станет…
Учёные: Ферментированные соевые продукты в рационе способствуют снижению вероятности преждевременной…
Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там…
Оксана Воеводина приучает семимесячного сына от Мухаммада V к…
В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного…
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал ее послание сыновьям Уильяму и…
Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат…
“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над…
Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019…
Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту…
Мария Куликова рассказала, что её сын мучился от проблем с носом до…
В трехмерном формате реконструирован череп прародителя…
Просмотреть все новости