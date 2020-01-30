Nokia планирует выпустить смартфон Nokia 9.2 со скрытой передней камерой





Начальный экземпляр новой технологии сейчас тестируется. Известно, что некоторые функции девайса не в идеальном состоянии, например, часть камеры всё-таки видно при включённом и выключенном экране. В скором времени компания планирует убрать все изъяны и усовершенствовать свой продукт, если все пройдет благополучно, тогда девайс может стать первым смартфоном с наличием камеры под экраном телефона. В таком случае Nokia опередит своих конкурентов по продаже новой технологии. Компания также заявила, что при возникновении проблем смартфон выпустят с обычной передней камерой.Ранее компании Xiaomi и Oppo демонстрировали варианты смартфонов со скрытой камерой, но они были далеки от идеала, а качество фотографий было очень низким. Поэтому многие отложили разработку девайса. Реализовать данную задумку можно лишь при помощи специального дисплея, который в нужном месте скрывает наличие камеры и её не видно при активации. Недавно глава компании Redmi предположил, что в настоящее время рано говорить о продаже нового смартфона.