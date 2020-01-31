Спортивное тело Ивана Жидкова впечатлило Наталью Рудову

Иван Жидков недавно поделился фотографией в соцсети Instagram, на которой предстал с подтянутым телом и рельефным прессом. Таким образом актер сдержал свое слово привести себя в форму. Звезда экрана не удержался от шутки про нарушение диеты, сообщив, что "прямо сейчас ем бургер и совесть моя чиста". Стоит отметить, что голый торс артиста не оставил равнодушным многих коллег по шоу-бизнесу, среди который была и Наталья Рудова. Последняя оставила комментарий под постом, который кратко оповещал: "Красавчик!"Подобное восхищение решили выразить также Наталья Самбурская и Глафира Тарханова, которые прекрасно понимали, насколько тяжело добиться таких результатов. В подписи артист обратился к поклонникам с просьбой рассудить, удалось ли ему выиграть, хотя и сделал все от него зависящее. Многие поклонники согласились с кумиром и признали победу за ним. Речь идет о соревновании, на которое согласился Жидков: сохранить спортивное тело после съемок в одном фильме, ради которого он сбросил 12 килограмм лишнего веса.