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Астраханские медики смогли спасти жизнь 20-летней девушке с редким недугом

Астраханские медики провели сложнейшее хирургическое вмешательство по удалению каверномы. Врачи из Александро-Мариинской больницы смогли спасти жизнь 20 летней девушке с редким недугом.

В Александро-Мариинском госпитале сообщают об излечении одного из самых редких наследственных недугов - кавернозной мальформации. Пациенткой оказалась 20-летняя жительница Астрахани, которая была доставлена в больницу с параличом ног и нарушенной работой тазовых органов. Успешная диагностика и последующая операция были достигнуты благодаря МРТ и консультации со стороны коллег из НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Хирургам удалось удалить каверному, остановив кровоизлияние в спинном мозге.

Стоит отметить, что это был первый случай в практике астраханских врачей. Более того, кавернозная мальформация с 1978 года наблюдалась лишь в 374 случаев, из которых 14 достались российским экспертам. Само заболевание представляет собой генетическую патологию, которая сопровождается сосудистым сплетением в полостях, заполненных кровью. Родители пациентки сообщают, что симптомы начали проявляться постепенно: лёгкое онемение в одной ноге чуть позже перешло на вторую. На данный момент девушка переведена в одно из реабилитационных отделений Астрахани. Впоследствии ей придется пройти санаторно-курортное лечение.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:02

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