Астраханские медики смогли спасти жизнь 20-летней девушке с редким недугом





В Александро-Мариинском госпитале сообщают об излечении одного из самых редких наследственных недугов - кавернозной мальформации. Пациенткой оказалась 20-летняя жительница Астрахани, которая была доставлена в больницу с параличом ног и нарушенной работой тазовых органов. Успешная диагностика и последующая операция были достигнуты благодаря МРТ и консультации со стороны коллег из НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Хирургам удалось удалить каверному, остановив кровоизлияние в спинном мозге.Стоит отметить, что это был первый случай в практике астраханских врачей. Более того, кавернозная мальформация с 1978 года наблюдалась лишь в 374 случаев, из которых 14 достались российским экспертам. Само заболевание представляет собой генетическую патологию, которая сопровождается сосудистым сплетением в полостях, заполненных кровью. Родители пациентки сообщают, что симптомы начали проявляться постепенно: лёгкое онемение в одной ноге чуть позже перешло на вторую. На данный момент девушка переведена в одно из реабилитационных отделений Астрахани. Впоследствии ей придется пройти санаторно-курортное лечение.