В Москве скончалась сыгравшая в фильме "Операция "Ы" актриса Светлана Агеева





Руководитель Липецкого драматического театра Галина Кулешова сообщила о смерти Светланы Агеевой, которая ушла на 81-м году жизни в Москве после борьбы с "продолжительной болезнью". Известно, что в период с 2000 по 2011 годы актриса играла на сцене этого культурного учреждения, а впоследствии переехала на постоянное место жительства в столицу. Прощание со звездой экрана состоится через несколько дней, а точную дату похорон коллеги и родные скончавшейся артистки назовут позже.Для российского зрителя Агеева в первую очередь знакома по эпизодической роли в культовой комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где ей достался персонаж беременной пассажирки, которую герой Алексей Смирнов не хотел пропускать на свободное место. Сама актриса появилась на свет 16 января 1941 года, а в 1964 году окончила ГИТИС. Помимо прочего, среди ее работ числятся постановки в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском ТЮЗе, Театре на Таганке и множестве советских фильмов.