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В Москве скончалась сыгравшая в фильме "Операция "Ы" актриса Светлана Агеева

Экс-актриса Липецкого драмтеатра Светлана Агеева, знакомая россиянам по эпизодической роли в фильме "Операция "Ы", скончалась 28 января в Москве. Причиной смерти 80-летней звезды советского кинематографа стала "продолжительная болезнь", по словам её коллег.

Руководитель Липецкого драматического театра Галина Кулешова сообщила о смерти Светланы Агеевой, которая ушла на 81-м году жизни в Москве после борьбы с "продолжительной болезнью". Известно, что в период с 2000 по 2011 годы актриса играла на сцене этого культурного учреждения, а впоследствии переехала на постоянное место жительства в столицу. Прощание со звездой экрана состоится через несколько дней, а точную дату похорон коллеги и родные скончавшейся артистки назовут позже.

Для российского зрителя Агеева в первую очередь знакома по эпизодической роли в культовой комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где ей достался персонаж беременной пассажирки, которую герой Алексей Смирнов не хотел пропускать на свободное место. Сама актриса появилась на свет 16 января 1941 года, а в 1964 году окончила ГИТИС. Помимо прочего, среди ее работ числятся постановки в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском ТЮЗе, Театре на Таганке и множестве советских фильмов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:47

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