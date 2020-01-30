Эксперты рассказали о новинках операционной системы IOS 14





На смартфонах iPhone с 2020 года будут устанавливать операционную систему IOS 14. Из новинок будет изменение интерфейса, который позаимствовали у Android: оповещения о звонках, которые всплывают и не перекрывают экран. Также пользователи просили разработчика создать возможность приложений по умолчанию. Возможно, будет поддерживаться «картинка-в-картинке» в моделях с огромными экранами. Увеличится потенциал ручной настройки камер и зума для селфи.О сроках внедрения IOS 14 объявят во время презентации iPhone 12, ожидаемой в сентябре. Программа станет доступной для гаджетов, которые поддерживали IOS 13 и для более старых версий.