В Бурятии связисты осваивают современную технику в горных районах





Они тренируются в вопросах подбора оптимальной позиции для размещения ретрансляционной установки. Повышенное внимание при этом уделяется проработке практических мер для обеспечения электронного потока данных между конкретными абонентами в пределах единой автоматизированной системы контроля подразделений.В рамках спецподготовки связисты проведут отработку нормативов по созданию и эксплуатации мобильных станций связи для создания стабильного канала передачи информации. Запланировано проведение более 10 комплексных процессов тренировки использования самых современных командных установок Р-149МА1 на основе БТР-80, радиоузлов Р-166 в качестве доработанной версии КАМАЗ-43114, улучшенных комплексов и прочей техники.За счет применения компьютеризированных систем контроля дислокации новых станций радиовещания получилось уменьшить период развёртки сети связи на 40%. Настройка техники в условиях сложного рельефа была ускорена в 3,5 раза. Первичная работа с аппаратурой цифрового типа нуждается в значительно меньшем числе операций, если сравнивать с аналоговыми узлами связи. В то же время почти в 2 раза повысилось общее качество и протяженность действия связи.