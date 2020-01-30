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В Бурятии связисты осваивают современную технику в горных районах

В Бурятии специалисты направления связи в армейских группах осваивают новые методики и применяют более совершенную технику для работы в условиях горных районов. Свыше 400 связистов формирования ВВО стали участниками спецмероприятий по отработке размещения линий связи посредством преодоления природных препятствий в виде лесных массивов либо возвышенностей.
В Бурятии связисты осваивают современную технику в горных районах

Они тренируются в вопросах подбора оптимальной позиции для размещения ретрансляционной установки. Повышенное внимание при этом уделяется проработке практических мер для обеспечения электронного потока данных между конкретными абонентами в пределах единой автоматизированной системы контроля подразделений.

В рамках спецподготовки связисты проведут отработку нормативов по созданию и эксплуатации мобильных станций связи для создания стабильного канала передачи информации. Запланировано проведение более 10 комплексных процессов тренировки использования самых современных командных установок Р-149МА1 на основе БТР-80, радиоузлов Р-166 в качестве доработанной версии КАМАЗ-43114, улучшенных комплексов и прочей техники.

За счет применения компьютеризированных систем контроля дислокации новых станций радиовещания получилось уменьшить период развёртки сети связи на 40%. Настройка техники в условиях сложного рельефа была ускорена в 3,5 раза. Первичная работа с аппаратурой цифрового типа нуждается в значительно меньшем числе операций, если сравнивать с аналоговыми узлами связи. В то же время почти в 2 раза повысилось общее качество и протяженность действия связи.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:36

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