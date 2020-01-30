Сын Николаса Сафронова Лука Затравкин показал, как он добирается до моря после переедания

242-килограммовый пианист Лука Затравкин поделился со своими фанатам видеороликом, на котором он показывает свой способ перемещения к морю. Также пианист попросил всех не переедать, находясь на пляже, из-за чего к морю будет тяжело идти, и наглядно показал, как именно он справляется с данной проблемой , попросив своих подписчиков всегда помогать животным, выкинутым на берег.Совсем недавно Затравкин был избит на открытии новой клиники в столице России. По рассказу исполнителя, лечащий врач Бари Алибасова предоставила возможность выступить пианисту на мероприятии в честь открытия больницы за некий гонорар. Звезда считает, что якобы медик подставила его, из-за чего он пострадал.