АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила сына

В своем микроблоге Instagram дочь покойной Анны Самохиной Александра сообщила о том, что родила сына. Мальчика, который появился на свет во вторник, 28 января, родители назвали Иваном.
Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила сына

Для 36-летней Александры Самохиной это второй ребенок. Старшая дочь Ева родилась в 2011 году в первом браке актрисы. Летом прошлого года дочь Анны Самохиной стала женой Антона Зелепутина – психоаналитика из Санкт-Петербурга. В микроблоге Александра Самохина, которая пошла по стопам матери, показала крошечную ручку сына с браслетом из роддома. Дважды мама сопроводила свой пост хэштегами «добропожаловать» и «иванантонович», раскрыв имя новорожденного.

Актрису Александру Самохину поклонники часто сравнивают с покойной матерью. 36-летняя артистка действительно внешне очень похожа на Анну Самохину. Такой огромной популярности, как у звездной мамы, у нее нет, но Александра Самохина рада, что посвящает себя детям.

Анна Самохина умерла почти 10 лет назад от тяжелой онкологической болезни, с которой она сражалась длительное время. Актрисе на тот момент было всего 47 лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились шпионские фото прототипа нового Jaguar…
Татьяна Тотьмянина архивным фото почтила память умершей…
Компания Mercedes назвала цены на гибридные версии внедорожников GLE и…
Дочь Любви Толкалиной и Егора Кончаловского продемонстрировала свою…
Эксперты рассказали о странных поисках авиабилетов…
Екатерина Варнава станцевала на камеру с Евгением…
Huawei представила премиальную версию смарт-часов Watch GT 2 для российского…
«Моя крепость»: Регина Тодоренко призналась в любви сыну и супругу Владу…
Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц оценила новую девушку экс-супруга валерия…
Новый планшет от Xiaomi показали на специальном…
Диана Шурыгина ответила на вопросы поклонников о своей интимной…
Официальная премьера смартфона Realme C3 состоится 6…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин задумались о втором…
Российские ученые разработали экологичную замену традиционному…
Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов: «У нас с Балинской самый страстный…
Кристина Орбакайте рассказала, как ей удается передвигаться со сломанной…
Специалисты рассказали о причине медленного старения и долгой жизни…
Виктория Богатырева заявила, что дочь не хочет общаться с Алексеем…
Врачи сообщили об очередном случае проявления синдрома Арлекина у…
Поклонники сравнили 16-летнюю Равшану Куркову с…
В Роскачестве сравнили пользу для здоровья оливкового и подсолнечного…
В словарь английского языка ввели глагол, связанный с именем Меган…
В Сети опубликовали первые "живые" фото Xiaomi Poco X2 и его…
23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит…
Езда на работу на велосипеде продлевает…
Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в…
Российской модификацией iPhone под названием Cyberphone хотят заинтересовать фанатов…
Просмотреть все новости