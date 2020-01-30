Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила сына

Для 36-летней Александры Самохиной это второй ребенок. Старшая дочь Ева родилась в 2011 году в первом браке актрисы. Летом прошлого года дочь Анны Самохиной стала женой Антона Зелепутина – психоаналитика из Санкт-Петербурга. В микроблоге Александра Самохина, которая пошла по стопам матери, показала крошечную ручку сына с браслетом из роддома. Дважды мама сопроводила свой пост хэштегами «добропожаловать» и «иванантонович», раскрыв имя новорожденного.Актрису Александру Самохину поклонники часто сравнивают с покойной матерью. 36-летняя артистка действительно внешне очень похожа на Анну Самохину. Такой огромной популярности, как у звездной мамы, у нее нет, но Александра Самохина рада, что посвящает себя детям.Анна Самохина умерла почти 10 лет назад от тяжелой онкологической болезни, с которой она сражалась длительное время. Актрисе на тот момент было всего 47 лет.