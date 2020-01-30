Диетолог Елена Соломатина сообщила об опасности помидоров и кетчупа





В помидорах содержится ликопин, который имеет антиоксидантное и противораковое действие, он нужен и для предстательной железы. Елена Соломатина напоминает, что термически обработанные помидоры намного полезнее свежих. Лучше всего из них готовить соус и тушить. Стоит помнить, что томатный сок способен разжижать кровь. Его предлагают пассажирам самолетов, так как он уменьшает вероятность тромбоза при перепадах давления. Не стоит употреблять много томатов людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.Также специалист рекомендует ограничить потребление кетчупа. В его составе огромное количество сахара, а в кетчупах из магазинов помидоров может и не быть вообще. Самый вкусный соус делают из специй и томатной пасты.