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Диетолог поставил под сомнение утверждение о пользе тростникового сахара

Общественность давно говорит, что употребление сахара чрезвычайно вредит здоровью. Диетолог Алексей Ковальков сравнил действие на организм «белого» и «темного» сахара и поставил под сомнение утверждение о пользе тростникового.

По словам врача, «темные» виды сахара ничем от обычного не отличаются, кроме другого цвета. Как отметил Алексей Ковальков, биохимическая формула этих продуктов идентичная. Но люди ищут способы, чтобы найти замену сахару. На помощь приходит или «более натуральный» продукт, или сахарозаменитель. Но тростниковый сахар, так как и белый, состоит также из глюкозы и фруктозы.

Алексей Ковальков прокомментировал новость о том, что в «коричневом» сахаре ряда производителей нашли свинец, диоксид серы и мышьяк. Количество вредных примесей не превысило максимально допустимый уровень, но непонятно, как они попали в продукт. Врач-диетолог рассказал, что сахар из тростника импортируют с помощью огромных сухогрузов через океан. Соответственно, если имеется сладкий сахар, то нужно ждать появления крыс. Для того, чтобы грызуны не испортили продукт, используют мышьяк, который впоследствии впитывается в него. Если следовать технологии, то после этого «темный» сахар должны очистить и превратить в белый. Но коричневый продукт стоит как минимум в два-три раза дороже, поэтому производители в этом не заинтересованы.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:06

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