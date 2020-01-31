Компания Porsche добавила к модели Taycan 90 особых опций





Первый полностью электрический спорткар от Porsche может быть тщательно модифицирован высококачественными компонентами и специальными пакетами оборудования для экстерьера и интерьера, чтобы достичь более высокой степени персонализации. Среди 90 эксклюзивных опций, предлагаемых брендом, можно выделить пакет Sport Design в трех вариантах и ​​21-дюймовые колеса с карбоновыми с аэродинамическими "лезвиями". Особенно привлекательными для автолюбителей станут светодиодные матричные фары с элементами Glacier Ice Blue.Ко всему перечисленному также добавляется широкий спектр специальных цветов и высококачественных материалов, таких как кожа, карбон, алюминий и элегантная деревянная отделка - для элементов интерьера. Стоит отметить, что Porsche Taycan продается в трех версиях на российском рынке: 4S, Turbo и Turbo S. Стандартный вариант имеет под капотом два электродвигателя с суммарной мощностью до 530 лошадиных сил. А вот более мощные версии предоставляют водителю от 680 до 761 "лошадей". Текущая стоимость французского электроседана лежит в диапазоне от 7,7 млн до 12,9 рублей в зависимости от сборки и комплектации.