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Компания Porsche добавила к модели Taycan 90 особых опций

Электрический седан Porsche Taycan стал еще более эксклюзивным благодаря расширенному каталогу опций от бренда. Компания добавила к модели 90 особых предложений, которые в себя включают матричную оптику, стайлинг-пакеты и колеса с аэродинамическими "лезвиями".

Первый полностью электрический спорткар от Porsche может быть тщательно модифицирован высококачественными компонентами и специальными пакетами оборудования для экстерьера и интерьера, чтобы достичь более высокой степени персонализации. Среди 90 эксклюзивных опций, предлагаемых брендом, можно выделить пакет Sport Design в трех вариантах и ​​21-дюймовые колеса с карбоновыми с аэродинамическими "лезвиями". Особенно привлекательными для автолюбителей станут светодиодные матричные фары с элементами Glacier Ice Blue.

Ко всему перечисленному также добавляется широкий спектр специальных цветов и высококачественных материалов, таких как кожа, карбон, алюминий и элегантная деревянная отделка - для элементов интерьера. Стоит отметить, что Porsche Taycan продается в трех версиях на российском рынке: 4S, Turbo и Turbo S. Стандартный вариант имеет под капотом два электродвигателя с суммарной мощностью до 530 лошадиных сил. А вот более мощные версии предоставляют водителю от 680 до 761 "лошадей". Текущая стоимость французского электроседана лежит в диапазоне от 7,7 млн до 12,9 рублей в зависимости от сборки и комплектации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 05:08

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