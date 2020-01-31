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Ученые способны научить роботов потеть

Одной из помех на пути к созданию пластиковых роботов – это контролирование их внутренней температуры. Теперь же ученые способны научить роботов потеть.

Роботы умеют остывать, ведь от перегрева они прекращали работать. Специалисты Корнелльского университета теперь научили роботов потеть. Они разработали «мягкую мышцу», которая может регулировать собственную температуру через выделение жидкости. Проектом руководил Роб Шепард, который уверяет, что новейшая разработка будет основным строительным блоком, который поможет роботам высокой мощности трудиться долгое время и не перегреваться. Благодаря технологии 3D команда создала нанополимерные материалы для потоотделения. Также разработаны пальцевые приводы, которые удерживают воду и реагируют на температуру.

Специалисты поняли, что испарение воды понижает температуру поверхности изделия на 21 градус в течение 30 секунд. Такой процесс охлаждения потоотделением в 3 раза результативнее человеческого. Недостатком технологии значится то, что процесс затрудняет мобильность робота. Также нужно всегда восполнять запасы воды, что вынудило Роба Шепарда создать мягких роботов, умеющих не только потеть, но и пить.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:10

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