Психолог Уэйн Дюпре заявил, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся





Знаменитый психолог, специализирующийся по королевской семье, уверен, что все жертвы, принесенные принцем Гарри ради эго супруги Меган Маркл, оказались напрасными. Специалист дает их браку максимум пять лет, после чего они разведутся. Специалист подметил, что у принца Гарри и Меган Маркл разные приоритеты, планы и цели на жизнь. Сын принцессы Дианы не только принес в жертву свой статус, материальный капитал, но и отношения со своей семьей. Психолог считает, что Маркл всё-таки со временем захочет вернуться назад в Голливуд, и это может стать причиной разногласий у супругов.Ранее было известно, что принц Гарри отрекся от королевских полномочий и переехал с Меган Маркл в Канаду. Причиной такого решения была травля, ненависть и предвзятое отношение к его супруге в Британии. Многие люди раскритиковали поступок принца Гарри, но есть и те, кто поддержал его, ведь он принял сложное и ответственное решение ради своей возлюбленной.