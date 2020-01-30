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Жена Ромы Жукова отправляет его на принудительное лечение в наркологию

Бывшая жена Романа Жукова отправляет его на принудительное лечение в наркологию. Женщина проигнорировала скандалы, возникшие в отношениях с бывшим супругом, и готова оказать ему помощь.

«У нас общие дети, мы пережили множество бед. Поэтому забронировала для него место в приватной наркоклинике. Роману остаётся лишь посетить конкретное место и приступить к лечению, однако он на сегодня молчит. Очень хорошие специалисты. Оплатить лечение помогли друзья», — рассказала Елена Жукова, отметив, что суточная цена лечения составляет 7 тысяч рублей и более.

Супруги разорвали свои отношения порядка 3-х лет назад. Жуков обещал заботиться о детях, однако результат оказался не удовлетворительным с точки зрения его экс-супруги. Она считает, что бывший супруг не смог справиться с испытанием славой. Адвокат Жуковой рассматривает ситуацию еще более критически. По мнению юриста, 52-летний артист пытается получить дополнительную известность ценой беды своих близких и посещения с различными обвинениями шоу-программ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:01

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