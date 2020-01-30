Жена Ромы Жукова отправляет его на принудительное лечение в наркологию





, — рассказала Елена Жукова, отметив, что суточная цена лечения составляет 7 тысяч рублей и более.Супруги разорвали свои отношения порядка 3-х лет назад. Жуков обещал заботиться о детях, однако результат оказался не удовлетворительным с точки зрения его экс-супруги. Она считает, что бывший супруг не смог справиться с испытанием славой. Адвокат Жуковой рассматривает ситуацию еще более критически. По мнению юриста, 52-летний артист пытается получить дополнительную известность ценой беды своих близких и посещения с различными обвинениями шоу-программ.