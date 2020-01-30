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Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц оценила новую девушку экс-супруга валерия Блюменкранца

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц дала понять, что до сих пор следит за личной жизнью своего бывшего мужа Валеры. Она даже умудрилась влезть в его новые отношения.

Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц оценила новую девушку экс-супруга валерия Блюменкранца

Сейчас экс-участник проекта «Дом-2» Валера Блюменкранц счастлив со своей новой девушкой Анной Левченко. Молодые люди находятся вместе на Сейшелах и практически все свое свободное время проводят друг с другом.

Однако бывшая жена Валеры, как оказалось, пройти мимо его счастья не может. Она оставила свой комментарий под одной из фотографий бывшего возлюбленного. Девушка написала, что снимок очень красивый.


На подобную выходку со стороны Таты Блюменкранц тут же активно отреагировали пользователи социальных сетей. Они отметили, разве ей не должно быть все равно, что происходит в личной жизни бывшего мужа, а также поспешили у нее уточнить, зачем она вообще оставляет комментарии подобного рода.


Помимо этого, фолловеры Валеры вспомнили и о том, что у Таты Блюменкранц проблемы в личной жизни, и они не понимают, зачем она тогда лезет к бывшему супругу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:26

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