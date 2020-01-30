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Каспийскую флотилию вооружили первым ракетным комплексом «Бал»

Пресс-служба Южного военного округа сообщает о поступлении на вооружение Каспийской флотилии первого ракетного комплекса «Бал». Новейшее орудие способно производить как одиночные выстрелы, так и залпы на расстоянии до 120 км от цели.

Торжественную передачу БРК "Бал" в распоряжение военнослужащих Каспийской флотилии провели в Дагестане, согласно информации представителей Минобороны РФ. Основной особенностью этого орудия является возможность проведения одиночных либо залповых выстрелов. В последнем случае производится запуск 50 боеголовок, которые могут поражать силы врага, находящиеся в 120 км от ракетного комплекса. При этом, ведение боя вполне возможно даже при неблагоприятном характере погоды и ночное время суток.

Стоит отметить, что проект "Бал" разработан для ведения береговой обороны возле боевых суден, которые обеспечивают защиту целостности территории РФ в акваториях Каспийского моря и сухопутных участках КФЛ. Технологи отмечают среди важных преимуществ полет ракеты, который большей частью происходит над морем, таким образом экономя боеприпасы и препятствуя перехвату средствами ПРО. Наконец, время приведения орудия к бою составляет менее 10 минут, а 850-километровый запас хода позволяет оперативно перебрасывать БРК на отдаленные от противника позиции.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:08

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