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Мария Куликова не афиширует свою личную жизнь из-за опыта прошлых отношений

Со своим новым избранником Мария Куликова вместе пять лет, но она скрывает его личность. Актриса объяснила, почему она не афиширует свою личную жизнь.
Мария Куликова не афиширует свою личную жизнь из-за опыта прошлых отношений

В одном из интервью Мария Куликова призналась, что учится на собственных ошибках. Более 10 лет она была в браке с актером Денисом Матросовым, у них есть совместный сын Иван. Но пять лет назад супруги развелись. По словам актрисы, она часто рассказывала об их семейном счастье, но на самом деле уделяла супругу недостаточно внимания. В какой-то момент знаменитости поняли, что отдалились друг от друга и не видят смысла в дальнейшей совместной жизни. Теперь у Марии Куликовой новая любовь, а Денис Матросов женился во второй раз и воспитывает одного сына.

На данном этапе звезда сериала «Склифосовский» не считает нужным афишировать личную жизнь. Из-за негатива в социальных сетях Мария Куликова не хочет публиковать милые фото с возлюбленным. При этом, пара не скрывает свои отношения – они часто ходят в театр и кино. Кроме этого, актриса снялась со своим любимым человеком в рекламном фильме. Но личную жизнь она предпочитает оставлять за дверью своего дома, чтобы у посторонних людей не было лишних поводов для обсуждений.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:01

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