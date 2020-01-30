Мария Куликова не афиширует свою личную жизнь из-за опыта прошлых отношений

В одном из интервью Мария Куликова призналась, что учится на собственных ошибках. Более 10 лет она была в браке с актером Денисом Матросовым, у них есть совместный сын Иван. Но пять лет назад супруги развелись. По словам актрисы, она часто рассказывала об их семейном счастье, но на самом деле уделяла супругу недостаточно внимания. В какой-то момент знаменитости поняли, что отдалились друг от друга и не видят смысла в дальнейшей совместной жизни. Теперь у Марии Куликовой новая любовь, а Денис Матросов женился во второй раз и воспитывает одного сына.На данном этапе звезда сериала «Склифосовский» не считает нужным афишировать личную жизнь. Из-за негатива в социальных сетях Мария Куликова не хочет публиковать милые фото с возлюбленным. При этом, пара не скрывает свои отношения – они часто ходят в театр и кино. Кроме этого, актриса снялась со своим любимым человеком в рекламном фильме. Но личную жизнь она предпочитает оставлять за дверью своего дома, чтобы у посторонних людей не было лишних поводов для обсуждений.