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Анастасия Решетова рассказала об отказе от диет после родов

Анастасия Решетова рассказала об отказе следовать диетам после родов. На персональной странице в Instagram возлюбленная рэпера Тимати сообщила, что избавилась от комплексов в отношении собственной внешности.

В настоящее время она ощущает себя свободным в психологическом плане человеком. Анастасия Решетова прекратила переживать в отношении своего избыточного веса, а также существования несовершенства фигуры. Модель подчеркнула, что теперь ест всё, что пожелает.

«Ем просто всё: мучное, сладости, мясо, молочную продукцию и другие продукты, которые пугают веганов и людей из категории вечно худеющих», — отмечает Анастасия Решетова.

В то же время модель сообщает, что не намеревается прекращать работу над собой. Переедания она не допускает, а избыток жиров сгоняет при помощи посещения сеансов массажа, спортивных занятий, а также тренировок в бассейне. Решетова сообщила, что до конца жизни не намерена загонять себя в некие рамки и отягощать какими-либо ограничениями. Собственные слова возлюбленная Тимати подтвердила фото, сделанные с различных ракурсов.

Поклонники поддержали Анастасию Решетову, а также подчеркнули красоту естественных форм. Фанаты призвали модель худеть в собственном темпе и не отказываться от любимых лакомств, пока она избегает излишеств. При этом некоторые заявили, что Решетова стала выглядеть более женственно и даже теперь имеет «шикарную» фигуру.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:33

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