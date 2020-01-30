Анастасия Решетова рассказала об отказе от диет после родов

В настоящее время она ощущает себя свободным в психологическом плане человеком. Анастасия Решетова прекратила переживать в отношении своего избыточного веса, а также существования несовершенства фигуры. Модель подчеркнула, что теперь ест всё, что пожелает., — отмечает Анастасия Решетова.В то же время модель сообщает, что не намеревается прекращать работу над собой. Переедания она не допускает, а избыток жиров сгоняет при помощи посещения сеансов массажа, спортивных занятий, а также тренировок в бассейне. Решетова сообщила, что до конца жизни не намерена загонять себя в некие рамки и отягощать какими-либо ограничениями. Собственные слова возлюбленная Тимати подтвердила фото, сделанные с различных ракурсов.Поклонники поддержали Анастасию Решетову, а также подчеркнули красоту естественных форм. Фанаты призвали модель худеть в собственном темпе и не отказываться от любимых лакомств, пока она избегает излишеств. При этом некоторые заявили, что Решетова стала выглядеть более женственно и даже теперь имеет «шикарную» фигуру.