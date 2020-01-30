Раскрыт генетический механизм, влияющий на возникновение врожденных аномалий и некоторых видов рака





Стивен Вокес исследовал сигнальный путь Hedgehod, который в ответе за передавание информации в эмбриональные клетки. Мутирование в этом пути или в генах, которые его контролируют, и запускают появление врожденных аномалий. Стивен Вокес изучал моменты развития конечностей эмбрионов, решив понять, каким образом сигнальный путь Hedgehod принуждает клетки к трансформации в конечности, и как он понимает, сколько необходимо конечностей. Как выяснилось, репрессоры GLI до конкретного момента держат путь Hedgehod выключенным, благодаря генам-усилителям могут регулировать хроматин. Преобразования хроматина задерживают энергичность генов-усилителей, что не активирует гены, которые регулируют сигнальный путь Hedgehod в неверное время.Разобравшись с механизмом, исследователи поняли, что они могут получать информирование не только о генах, которые вызывают пороки в развитии, но и создавать новейшие способы в лечении онкологии. Например, гранулобластома появляется в случае мутирования сигнального пути Hedgehod.