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Дочь Любви Толкалиной и Егора Кончаловского продемонстрировала свою растяжку

Недавно дочь актрисы Любви Толкалиной и продюсера Егора Кончаловского опубликовала фотографию, где она показала свою растяжку своим подписчикам в социальной сети Instagram. Сама Мария Михалкова-Кончаловская считает, что ей есть ещё над чем работать.

Мария Михалкова-Кончаловская поделилась со своими подписчиками фотографией, которую сделала два года назад. На снимке она сидит на шпагате, а в комментарии под фото она подметила, что ей ещё долго стремиться к идеалу, и она над этим работает.

Дочь Толкалиной и Кончаловского считает, что для получения красивой фигуры необязательно часто ходить в спортзал, а достаточно каждое утро заниматься спортом в уютной и домашней обстановке. Также она подметила, что после каждой тренировки нужно растягиваться для поддержки тонуса мышц. Для мужчин, которые хотят придать своему тему более рельефный вид, лучшим способом всё-таки будет поход в спортзал. Насчет своей растяжки Мария Михалкова-Кончаловская сообщила, что и дальше будет усовершенствовать её и приводить к идеальному состоянию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:52

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