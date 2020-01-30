Дочь Любви Толкалиной и Егора Кончаловского продемонстрировала свою растяжку

Мария Михалкова-Кончаловская поделилась со своими подписчиками фотографией, которую сделала два года назад. На снимке она сидит на шпагате, а в комментарии под фото она подметила, что ей ещё долго стремиться к идеалу, и она над этим работает.Дочь Толкалиной и Кончаловского считает, что для получения красивой фигуры необязательно часто ходить в спортзал, а достаточно каждое утро заниматься спортом в уютной и домашней обстановке. Также она подметила, что после каждой тренировки нужно растягиваться для поддержки тонуса мышц. Для мужчин, которые хотят придать своему тему более рельефный вид, лучшим способом всё-таки будет поход в спортзал. Насчет своей растяжки Мария Михалкова-Кончаловская сообщила, что и дальше будет усовершенствовать её и приводить к идеальному состоянию.