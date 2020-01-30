Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин задумались о втором ребёнке





Всего пару дней назад первенцу экс-участников «Дом-2» Саши Артемовой и Жени Кузина исполнилось четыре месяца, но молодые родители уже сейчас задумываются о том, что в их семье должен обязательно появится еще один малыш. Пока для этого у пары нет необходимых условий жизни, но они уже задумались над тем, как их улучшить.Саша Артемова отметила, что хочет второго ребенка, но пока у них нет машины больше, и квартиры, где у каждого могла бы быть своя отдельная комната. По ее словам, если рожать детей, то нужно суметь дать им все самое лучшее.Помимо этого, Артемова сказала, что если условия не позволяют заводить еще одного малыша, то лучше подождать.Известно, что сейчас звезды проекта «Дом-2» Саша Артемова и Женя Кузин как раз ходят по автомобильным салонам и выбирают себе машину представительского класса, а именно или Infiniti или Lexus, их стоимость стартует от 5 миллионов рублей.