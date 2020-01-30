АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин задумались о втором ребёнке

Молодая пара звезд проекта «Дом-2» Саша Артемова и Женя Кузин хотят родить еще одного ребенка. Однако прежде, чем осуществить свою мечту, пара намерена поменять свою машину на более большую. Помимо этого, они хотят и улучшить жилищные условия.

Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин задумались о втором ребёнке

Всего пару дней назад первенцу экс-участников «Дом-2» Саши Артемовой и Жени Кузина исполнилось четыре месяца, но молодые родители уже сейчас задумываются о том, что в их семье должен обязательно появится еще один малыш. Пока для этого у пары нет необходимых условий жизни, но они уже задумались над тем, как их улучшить.

Саша Артемова отметила, что хочет второго ребенка, но пока у них нет машины больше, и квартиры, где у каждого могла бы быть своя отдельная комната. По ее словам, если рожать детей, то нужно суметь дать им все самое лучшее.

Помимо этого, Артемова сказала, что если условия не позволяют заводить еще одного малыша, то лучше подождать.


Известно, что сейчас звезды проекта «Дом-2» Саша Артемова и Женя Кузин как раз ходят по автомобильным салонам и выбирают себе машину представительского класса, а именно или Infiniti или Lexus, их стоимость стартует от 5 миллионов рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились шпионские фото прототипа нового Jaguar…
Татьяна Тотьмянина архивным фото почтила память умершей…
Компания Mercedes назвала цены на гибридные версии внедорожников GLE и…
Дочь Любви Толкалиной и Егора Кончаловского продемонстрировала свою…
Эксперты рассказали о странных поисках авиабилетов…
Екатерина Варнава станцевала на камеру с Евгением…
Huawei представила премиальную версию смарт-часов Watch GT 2 для российского…
«Моя крепость»: Регина Тодоренко призналась в любви сыну и супругу Владу…
Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц оценила новую девушку экс-супруга валерия…
Новый планшет от Xiaomi показали на специальном…
Диана Шурыгина ответила на вопросы поклонников о своей интимной…
Официальная премьера смартфона Realme C3 состоится 6…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин задумались о втором…
Российские ученые разработали экологичную замену традиционному…
Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов: «У нас с Балинской самый страстный…
Кристина Орбакайте рассказала, как ей удается передвигаться со сломанной…
Специалисты рассказали о причине медленного старения и долгой жизни…
Виктория Богатырева заявила, что дочь не хочет общаться с Алексеем…
Врачи сообщили об очередном случае проявления синдрома Арлекина у…
Поклонники сравнили 16-летнюю Равшану Куркову с…
В Роскачестве сравнили пользу для здоровья оливкового и подсолнечного…
В словарь английского языка ввели глагол, связанный с именем Меган…
В Сети опубликовали первые "живые" фото Xiaomi Poco X2 и его…
23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит…
Езда на работу на велосипеде продлевает…
Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в…
Российской модификацией iPhone под названием Cyberphone хотят заинтересовать фанатов…
Просмотреть все новости