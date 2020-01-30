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Стартовали продажи нового кнопочного слайдера Inoi 288S за 2990 рублей

Российская компания Inoi, которая является производителем электроники, сообщила о старте продаж нового кнопочного слайдера под названием Inoi 288S. Приобрести обновленную версию гаджета на рынке РФ можно за 2990 рублей.

Пользователи давно высказывали пожелания по поводу обновления популярной модели 288. В результате разработчики прислушались и выпустили усовершенствованную версию. Кнопочный телефон получил 2-дюймовый экран, что на 0,2 дюйма больше, чем у версии прошлого года. Inoi 288S может теперь похвастаться эргономичным дизайном, а также микрофоном и динамиками, которые обеспечивают качественное звучание.

Разработчики Inoi оснастили слайдер камерой на 1,3 мегапикселя. Также пользователи кнопочного телефона могут выходить в Сеть и слушать FM-радио. Благодаря емкости аккумулятора в 800 мАч новый гаджет может продержаться без подзарядки в режиме ожидания примерно 355 часов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:40

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