Стартовали продажи нового кнопочного слайдера Inoi 288S за 2990 рублей





Пользователи давно высказывали пожелания по поводу обновления популярной модели 288. В результате разработчики прислушались и выпустили усовершенствованную версию. Кнопочный телефон получил 2-дюймовый экран, что на 0,2 дюйма больше, чем у версии прошлого года. Inoi 288S может теперь похвастаться эргономичным дизайном, а также микрофоном и динамиками, которые обеспечивают качественное звучание.Разработчики Inoi оснастили слайдер камерой на 1,3 мегапикселя. Также пользователи кнопочного телефона могут выходить в Сеть и слушать FM-радио. Благодаря емкости аккумулятора в 800 мАч новый гаджет может продержаться без подзарядки в режиме ожидания примерно 355 часов.