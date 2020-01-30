Компания Airbus переделала транспортный самолет C295 в «летающий танкер»





Тактический авиалайнер Airbus C295 успешно завершил свою первую дозаправку другого самолета во время летных испытаний «воздух-воздух» (AAR). Первые тесты состоялись в декабре 2019 года и были достигнуты с использованием закрытой рампы, 30-метрового шланга и системы дистанционного наблюдения. Компанию транспортнику, переделанному под самолет-заправщик, составил другой C295 из испанской авиации, выполняющий роль приемника на скоростях полета от 185 до 240 километров в час.В общей сложности ЛА, оснащенный съемным комплектом AAR, выполнил пять контактов, перенеся в общей сложности 1,5 тонны топлива. Испытания проводились в условиях дневного света. Представители военной авиации сообщили, что степень сложности в летных проверках всегда высока, так как она включает в себя выполнение маневров, которые раньше никто не делал. Позитивные результаты смогут расширить универсальность модели C295 для тактических операций, включая миссии по заправке вертолетов, транспортных и истребительных самолетов.