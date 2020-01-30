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Екатерина Варнава станцевала на камеру с Евгением Бороденко

Екатерина Варнава показала фанатам веселый танец с Евгением Бороденко. Instagram-дуэт «Переспелые» сняли смешную композицию.

Ролик артистов Comedy Woman понравился многим подписчикам в Instagram Екатерины Варнавы. В нем показан танец в сценических костюмах за кулисами. Евгений Бороденко, одетый в античные доспехи, начал размахивать бахромой. Сначала ведущая возмутилась, что кадр испорчен, но потом присоединилась к веселью. Одета она была в красивое эластичное боди.

Именно для смешных роликов был создан Instagram-дуэт «Переспелые», заявив, что тематикой страницы будет юмор и дружба. На их общую страницу уже подписалось 100 тысяч человек. Сначала подписчики думали, что Екатерина Варнава и Евгений Бороденко встречаются, так как на камеру они часто обнимались и целовали друг друга. Позже все убедились, что пару связывает дружба.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:40

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