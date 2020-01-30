В Сети появились шпионские фото прототипа нового Jaguar XF
В Сети появились снимки с изображением прототипа нового Jaguar XF. Фотошпионы запечатлели автомобиль во время тестов.
Новое детище американского автопрома попало в кадр во время испытаний. Производитель скрыл все детали авто черно-белым камуфляжем, заклеив им всю поверхность кузова. Несмотря на то, что из-за секретности мероприятия большинство деталей грядущей новинки рассмотреть невозможно, эксперты авторынка все же сумели разглядеть некоторые важные моменты.
Так, в Jaguar XF будут изменены на более современные фары и задние фонари, которые получат иное графическое решение. Кроме того, совершенно другим может стать передний бампер роскошного седана. Хотя изменения в салоне рассмотреть практически невозможно, автоблогеры, основываясь на информации инсайдеров, утверждают, что именно внутри инновации будут максимальными. В нем изменят интерьер, добавив еще больше комфортности и технологичности. Так, в Jaguar XF ожидается отдельный дисплей для управления климат-контролем.
Также получит новое решение приборная панель, ее экран станет большим и максимально эргономичным. Силовая установка, скорее всего, останется такой же дизельной, ее только дополнят очистительными фильтрами, чтобы соответствовать новым европейским экологическим нормам. Однако можно ожидать в новинке и бензиновый мотор на 3 литра, и электрический нагнетатель, а также турбокомпрессор.
Новое детище американского автопрома попало в кадр во время испытаний. Производитель скрыл все детали авто черно-белым камуфляжем, заклеив им всю поверхность кузова. Несмотря на то, что из-за секретности мероприятия большинство деталей грядущей новинки рассмотреть невозможно, эксперты авторынка все же сумели разглядеть некоторые важные моменты.
Так, в Jaguar XF будут изменены на более современные фары и задние фонари, которые получат иное графическое решение. Кроме того, совершенно другим может стать передний бампер роскошного седана. Хотя изменения в салоне рассмотреть практически невозможно, автоблогеры, основываясь на информации инсайдеров, утверждают, что именно внутри инновации будут максимальными. В нем изменят интерьер, добавив еще больше комфортности и технологичности. Так, в Jaguar XF ожидается отдельный дисплей для управления климат-контролем.
Также получит новое решение приборная панель, ее экран станет большим и максимально эргономичным. Силовая установка, скорее всего, останется такой же дизельной, ее только дополнят очистительными фильтрами, чтобы соответствовать новым европейским экологическим нормам. Однако можно ожидать в новинке и бензиновый мотор на 3 литра, и электрический нагнетатель, а также турбокомпрессор.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:12