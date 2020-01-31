АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Компьютер определил самого оригинального композитора в истории

Компьютер сумел определить композитора, который оказался самым оригинальным в истории музыки – это Сергей Рахманинов. Специалисты определяли личность среди трех периодов развития академической музыки – барокко, классицизм и романтизм.
Компьютер определил самого оригинального композитора в истории

Композитора Сергея Рахманинова признали самым неповторимым музыкантом в мире. Благодаря математическим методам ученые оценивали новизну и степень воздействия на слушателей 900 произведений на фортепьяно, которые написали композиторы с 1700 по 1900 годы. Бонусы музыканты могли получить за отличие от знаменитых в тот период музыкальных произведений и мелодий авторов.

Эксперты пришли к выводу, что мелодии эпохи романтизма, которая припадает с 1820 по 1910 год, выделялись своей новизной. Ученые смогли создать компьютерную модель, разделявшую композиции на сегменты «ключевых слов», каждое из которых состоит из трех нот. Далее мелодии сравнивали, чтобы распознать определенную последовательность таких сегментов. Таким образом исследователи смогли высчитывать степень подражания мелодиям прошлого и будущего, пронаблюдав эволюцию стилей музыки. Также они показали, как могут воздействовать друг на друга музыканты того времени.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 01:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компьютер определил самого оригинального композитора в…
Умереть молодой: В честь дня рождения Юлии Началовой названы ее главные творческие…
Nokia планирует выпустить смартфон Nokia 9.2 со скрытой передней…
Игра The Outer Worlds дебютирует на приставке Nintendo Switch 6…
Голая звезда «Дом-2» Кристина Хамраева залезла на Федора Стрелкова…
Мария Куликова не афиширует свою личную жизнь из-за опыта прошлых…
В ТРЦ «Европейский» Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в России кинотеатр с технологией…
Филипп Киркоров устроил прогулку по Майами с…
Эксперты заявили, что дети к семи годам получают собственный…
Зарплата и штрафы: Раскрыта подноготная проекта…
Инженеры Samsung изобрели смартфон в форме…
Седокова вспомнила о неудачах в любви и рассказала о счастливых отношениях с Янисом…
В Сети показали капот внедорожника “Русский Прадо” от УАЗ нового…
На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный…
Смартфон со стилусом от Motorola получит наименование Moto G8…
Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной…
Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны…
Эксперты назвали 6 самых бесполезных опций в…
34-летняя певица Сиара в третий раз станет…
Учёные: Ферментированные соевые продукты в рационе способствуют снижению вероятности преждевременной…
Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там…
Оксана Воеводина приучает семимесячного сына от Мухаммада V к…
В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного…
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал ее послание сыновьям Уильяму и…
Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат…
“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над…
Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019…
Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту…
Просмотреть все новости