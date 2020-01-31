Компьютер определил самого оригинального композитора в истории





Композитора Сергея Рахманинова признали самым неповторимым музыкантом в мире. Благодаря математическим методам ученые оценивали новизну и степень воздействия на слушателей 900 произведений на фортепьяно, которые написали композиторы с 1700 по 1900 годы. Бонусы музыканты могли получить за отличие от знаменитых в тот период музыкальных произведений и мелодий авторов.Эксперты пришли к выводу, что мелодии эпохи романтизма, которая припадает с 1820 по 1910 год, выделялись своей новизной. Ученые смогли создать компьютерную модель, разделявшую композиции на сегменты «ключевых слов», каждое из которых состоит из трех нот. Далее мелодии сравнивали, чтобы распознать определенную последовательность таких сегментов. Таким образом исследователи смогли высчитывать степень подражания мелодиям прошлого и будущего, пронаблюдав эволюцию стилей музыки. Также они показали, как могут воздействовать друг на друга музыканты того времени.