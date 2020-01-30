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Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов: «У нас с Балинской самый страстный секс»

Алексей Кудряшов признался, что испытывает самые искренние чувства к бывшей участнице проекта «Дом-2» Анастасии Балинской. Молодой человек посвятил ей целый пост в Instagram, где написал, что изменил свое отношения не только к Анастасии, но и в общем к их союзу.

Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов: «У нас с Балинской самый страстный секс»

Отношения в звездной паре экс-участников «Дом-2» Алексея Кудряшова и Анастасии Балинской наладились. Влюбленные достаточно долго отрицали свою связь и говорили, что между ними ничего нет кроме дружбы. Однако теперь Алексей Кудряшов посвятил своей возлюбленной Анастасии Балинской целую публикацию в Instagram.

Алексей Кудряшов отметил, что у него отношения, как в кино. По его словам, за два года чего только не происходило между ним и его любимой. Они и ссорились, и мирились, а также дарили друг другу нежность и занимались самым страстным сексом.


Помимо этого, Алексей Кудряшов сказал, что он очень сильно изменился, и это все заметили. Также Кудряшов уверен, что они с Балинской просто созданы друг для друга. Парень подчеркивает, что хочет провести с любимой всю свою оставшуюся жизнь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:52

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