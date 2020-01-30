Эксперты рассказали о странных поисках авиабилетов россиян





Эксперты из поискового сервиса “Aviasales” опубликовали различные запросы россиян за прошлый год. Также частым стал запрос на рейс из столицы России к Азовским островам в город Фес, находящийся в Марокко. Еще людей интересовали прямые маршруты из одного города в другой, куда возможно прилететь, только сделав необходимую пересадку.По словам экспертов, популярным считается и рейс из Петербурга до Петрозаводска, между которыми не проходит прямой путь, поэтому необходимо делать пересадку в столице России, чтобы попасть в нужное место. Также люди пробовали найти билеты в аэропорт Великого Устюга, закрытого на ремонт.Эксперты назвали еще несколько необычных маршрутов, например, из Санкт-Петербурга в Монте-Карло, на Бора-Бора и многие другие страны, города и острова. Россияне усердно искали билеты на исключительно прямые и частые рейсы, которых попросту не существует.