«Моя крепость»: Регина Тодоренко призналась в любви сыну и супругу Владу Топалову

Регина Тодоренко и Влад Топалов нередко радуют поклонников совместными фотосессиями. Так, недавно пара вместе с маленьким сыном приняла участие в фотосессии одного из глянцевых журналов. Фото Тодоренко опубликовала у себя на странице в Instagram. На снимке телезвезда мило позирует вместе с супругом и сыном Михаилом. При этом Влад Топалов одной рукой задумчиво подпирает подбородок, глядя на сына. Стоит отметить, что семью Топалова-Тодоренко многие считают едва ли не образцовой. Выложенное в соцсеть фото умилило многих подписчиков звезд.При этом стоит отметить, что не так давно СМИ сообщали о якобы разладе в отношениях 34-летнего Топалова и его 29-летней супруги. Так, в то время, как певец находился на лечении, ему сделали сразу две операции, супруга отдыхала вместе с сыном в Одессе, где проживают ее родственники. Далее и сам исполнитель высказался на тему семейного кризиса и посетовал на ссоры в семье.Однако, как видно из фотографий, пара уладила все разногласия и теперь в их доме снова царит мир, покой и любовь. При этом, со слов Топалова, во многом помогает смирение и отказ от «умничания». При этом Тодоренко не стала философствовать на тему ошибок и понимания, показав публике просто семейную идиллию. Главных мужчин в своей жизни телеведущая назвала при этом своей крепостью.