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Диана Шурыгина ответила на вопросы поклонников о своей интимной жизни

Диана Шурыгина в своем микроблоге Instagram ответила на вопросы поклонников о своей интимной жизни. Участница программы «Пусть говорят» рассказала, сколько у нее всего было сексуальных партнеров.
Диана Шурыгина ответила на вопросы поклонников о своей интимной жизни

Известной Диана Шурыгина стала после выхода программы, в которой она призналась, что является жертвой сексуального насилия. На данный момент у 20-летней девушки более миллиона подписчиков. У уроженки Ульяновска фолловеры поинтересовались, какой у нее вес и рост. Диана Шурыгина ответила, что у нее недобор по весу, так как при росте 169 сантиметров он достигает 47 килограммов. Участница ток-шоу не постеснялась затронуть и свою интимную жизнь. Блогер, не задумываясь, озвучила количество своих сексуальных партнеров. У Дианы Шурыгиной была близость с 10 парнями и 5 девушками.

Сейчас скандальный блогер встречается с миллионером Денисом Ребровым, которому удалось сделать себе состояние в социальных сетях и криптовалюте. Влюбленные активно путешествуют, а Диана Шурыгина часто делится со своими фолловерами совместными снимками.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:16

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